الرئيس اللبناني: الحل الوحيد هو وقف النار ثم مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن الحل الوحيد هو وقف النار ثم مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إعطاء لبنان فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات.

وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء :لقد تعبنا من عبارات الإستنكار، وكلنا كنا نتطلع الى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص.



وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية ، فقد أضاف عون قائلا : النقطة الأساسية الثانية هي اننا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد ان يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به.