استبعاد 7 لاعبين من قائمة منتخب مصر.. مفاجآت وإصابات قبل المونديال

شهدت قائمة منتخب مصر استبعاد 7 لاعبين قبل المشاركة في منافسات كأس العالم، في قرارات أثارت الجدل بسبب بعض الأسماء المفاجئة.

وجاء استبعاد الثنائي محمد حمدي وإسلام عيسى بسبب الإصابة، وعدم الجاهزية الطبية خلال الفترة الحالية، ما حال دون انضمامهما للمعسكر.

كما ضمت قائمة المستبعدين كلًا من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، وأحمد عيد، وأحمد رمضان بيكهام، إلى جانب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، وعمرو الجزار مدافع الأهلي.

وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية الجهاز الفني لاختيار العناصر الأكثر جاهزية فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لخوض منافسات البطولة العالمية.