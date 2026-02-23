قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5.1 ريختر.. زلزال يضرب منطقة صينية
السلطات الأوكرانية: 8 قتلى بهجمات روسية على مناطق متفرقة
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اخلائه من عائلات عناصر داعش.. سوريا تغلق مخيم الهول

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن مدير مخيم الهول فادي القاسم أن السلطات السورية أغلقت المخيم الذي كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية وكان يؤوي لسنوات عائلات عناصر تنظيم "داعش"، بعد إخلائه من آخر قاطنيه.

وقال القاسم لوكالة "فرانس برس" أمس الأحد إن "المخيم أُغلق اليوم"، بعد "نقل كامل العوائل السورية وغير السوريين"، مشيرا إلى أن الحكومة "وضعت خططا تنموية وإعادة دمج للعوائل بعيدا عن الإعلام". 


 

وأشار القاسم، المسؤول المكلف من الحكومة إدارة شؤون المخيم، إلى أن "نساء وأطفال المخيم بحاجة إلى الدعم من أجل دمجهم".


 

وأفادت مصادر في منظمات إنسانية وشهود للوكالة بأن معظم الأجانب الذين كانوا في المخيم غادروه بعدما انسحبت منه قوات سوريا الديمقراطية أواخر كانون الثاني.


 

وتسلمت المخيم القوات الأمنية السورية التي انتشرت في مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد كانت تحت سيطرة قسد، قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية في محافظة الحسكة.

داعش المخيم مخيم الهول قوات سوريا الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفيزا

أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

بيراميدز

نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

زيزو

زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد