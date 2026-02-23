بعد اخلائه من عائلات عناصر داعش.. سوريا تغلق مخيم الهول

أعلن مدير مخيم الهول فادي القاسم أن السلطات السورية أغلقت المخيم الذي كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية وكان يؤوي لسنوات عائلات عناصر تنظيم "داعش"، بعد إخلائه من آخر قاطنيه.

وقال القاسم لوكالة "فرانس برس" أمس الأحد إن "المخيم أُغلق اليوم"، بعد "نقل كامل العوائل السورية وغير السوريين"، مشيرا إلى أن الحكومة "وضعت خططا تنموية وإعادة دمج للعوائل بعيدا عن الإعلام".





وأشار القاسم، المسؤول المكلف من الحكومة إدارة شؤون المخيم، إلى أن "نساء وأطفال المخيم بحاجة إلى الدعم من أجل دمجهم".





وأفادت مصادر في منظمات إنسانية وشهود للوكالة بأن معظم الأجانب الذين كانوا في المخيم غادروه بعدما انسحبت منه قوات سوريا الديمقراطية أواخر كانون الثاني.





وتسلمت المخيم القوات الأمنية السورية التي انتشرت في مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد كانت تحت سيطرة قسد، قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية في محافظة الحسكة.