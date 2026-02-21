قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي الدولي تمهيداً لإعادة تشغيله

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، السبت، الإدارة الكاملة لمطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بأنها تمثل مرحلة جديدة في إعادة توحيد إدارة المرافق الحيوية ضمن مؤسسات الدولة، وذلك تنفيذاً لبنود الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية.

جولة ميدانية وخطة لإعادة الجاهزية

وأجرى وفد فني وإداري من الهيئة جولة تفقدية داخل المطار، شملت المدارج وصالات الركاب وبرج المراقبة والأقسام الفنية، للوقوف على الواقع التشغيلي ووضع خطة مرحلية لإعادة التأهيل. وأكدت مصادر في الهيئة أن فرق الصيانة باشرت تقييماً شاملاً للبنية التحتية وأنظمة الملاحة والاتصالات تمهيداً لاستئناف الحركة الجوية.

وقال رئيس الهيئة، عمر الحصري، إن تسلم إدارة المطار "خطوة مؤسسية مهمة ضمن مسار توحيد إدارة المطارات السورية تحت مظلة الدولة، وضمان تشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة الدولية"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ بالتوازي لرفع الجاهزية التشغيلية في مطار دير الزور.

ويعد مطار القامشلي الدولي المنفذ الجوي الأبرز في شمال شرقي سوريا، وكان قبل عام 2011 يسير رحلات منتظمة إلى دمشق وحلب، إضافة إلى وجهات إقليمية، ما جعله شرياناً حيوياً للحركة المدنية والتجارية في منطقة الجزيرة السورية.

وخلال سنوات النزاع، تراجع النشاط المدني في المطار بشكل كبير، وتحولت أجزاء منه إلى استخدامات عسكرية، قبل أن تتوقف عملياته المدنية بالكامل. وتؤكد الجهات الرسمية أن إعادة تشغيله ستسهم في تخفيف أعباء السفر عن سكان المنطقة، الذين اضطروا خلال السنوات الماضية إلى سلوك طرق برية طويلة للوصول إلى مطارات أخرى.

خطوات متزامنة في الشرق السوري

يأتي ذلك في سياق ترتيبات أوسع لإعادة انتشار وإدارة المرافق الاستراتيجية في شمال شرقي البلاد، بعد إعلان التوصل إلى تفاهمات تقضي بدمج الهياكل العسكرية والإدارية المحلية ضمن مؤسسات الدولة.

وحسب مصادر حكومية، فإن استلام إدارة المطار سيتبعه برنامج تأهيل يمتد على عدة مراحل، يتضمن تحديث أنظمة السلامة والملاحة، وإعادة تأهيل صالات الركاب، وتأمين الخدمات الأرضية، تمهيداً لاستقبال الرحلات الداخلية أولاً، ثم دراسة إمكانية تشغيل خطوط خارجية لاحقاً.

سوريا النقل الجوي في سوريا مطار القامشلي الدولي محافظة الحسكة مطار دير الزور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

دعاء الصائم عند الإفطار

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل أدعية النبي المستجابة

فضل صلاة الجماعة

حكم رجوع المسبوق لسجود السهو بعد سلام الإمام.. عطية لاشين يجيب

الشيخ أحمد عصام فرحات

الملائكة مخلوقة من نار فلماذا لا يضيئون الغرفة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد