أسعار البنزين والسولار في مصر بعد التسعير الحكومي اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
اتحاد ألعاب القوى يشكر مديره الفني بعد خمس سنوات من العطاء

إسلام مقلد

وجه مجلس إدارة اتحاد  ألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فوده،  الشكر والتقدير إلي الدكتور محمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق للاتحاد والمنتخبات القومية، وذلك تقديراً لجهوده العظيمة وإخلاصه المستمر طوال فترة توليه منصب المدير الفني، التي امتدت لخمس سنوات شهدت خلالها العديد من الإنجازات والتطورات على الصعيدين المحلي والدولي.

أكد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، في بيانه الرسمي أنه رفض جلسة مجلس الإدارة رقم (17) بتاريخ 30 أكتوبر 2025،  الاستقالة التي تقدم بها الدكتور محمد عبد الرؤوف، وتمسك المجلس باستمرار دوره ضمن المنظومة الرياضية للاتحاد. ومع ذلك، وفي إطار احترام رغبة الدكتور محمد عبد الرؤف واهتمام الاتحاد بقراراته الشخصية، فقد تقرر قبول استقالته بشكل رسمي بناءً على رغبته النهائية.

التقدير للدكتور محمد عبد الرؤف

وقد أعرب مجلس إدارة الاتحاد عن تقديره الكبير لما بذله الدكتور محمد عبد الرؤوف من تفانٍ وجهود متميزة كان لها بالغ الأثر في رفع مستوى رياضة ألعاب القوى المصرية وتحقيق النجاحات للمنتخبات القومية في مختلف المنافسات الدولية.

وتمني مجلس إدارة الاتحاد التوفيق والسداد والنجاح للدكتور محمد عبد الرؤوف في  مسيرته القادمة، مع تقديم أسمى آيات الشكر والامتنان للفترة المضيئة التي قضاها في خدمة رياضة ألعاب القوى المصرية.

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

