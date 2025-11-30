اتحاد ألعاب القوى يشكر مديره الفني بعد خمس سنوات من العطاء

وجه مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، برئاسة العميد حاتم فوده، الشكر والتقدير إلي الدكتور محمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق للاتحاد والمنتخبات القومية، وذلك تقديراً لجهوده العظيمة وإخلاصه المستمر طوال فترة توليه منصب المدير الفني، التي امتدت لخمس سنوات شهدت خلالها العديد من الإنجازات والتطورات على الصعيدين المحلي والدولي.

أكد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، في بيانه الرسمي أنه رفض جلسة مجلس الإدارة رقم (17) بتاريخ 30 أكتوبر 2025، الاستقالة التي تقدم بها الدكتور محمد عبد الرؤوف، وتمسك المجلس باستمرار دوره ضمن المنظومة الرياضية للاتحاد. ومع ذلك، وفي إطار احترام رغبة الدكتور محمد عبد الرؤف واهتمام الاتحاد بقراراته الشخصية، فقد تقرر قبول استقالته بشكل رسمي بناءً على رغبته النهائية.

التقدير للدكتور محمد عبد الرؤف

وقد أعرب مجلس إدارة الاتحاد عن تقديره الكبير لما بذله الدكتور محمد عبد الرؤوف من تفانٍ وجهود متميزة كان لها بالغ الأثر في رفع مستوى رياضة ألعاب القوى المصرية وتحقيق النجاحات للمنتخبات القومية في مختلف المنافسات الدولية.

وتمني مجلس إدارة الاتحاد التوفيق والسداد والنجاح للدكتور محمد عبد الرؤوف في مسيرته القادمة، مع تقديم أسمى آيات الشكر والامتنان للفترة المضيئة التي قضاها في خدمة رياضة ألعاب القوى المصرية.