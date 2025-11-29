وصول الخبير العالمي أوفه هون لبدء معسكر منتخب الرمح.. وحاتم فوده: سنواصل دعم لاعبينا

استقبل مسؤلو اتحاد ألعاب القوى، الخبير الألماني العالمي أوفه هون، اليوم السبت، المتخصص في تدريب “رمي الرمح”؛ لبدء معسكر المنتخب القومي لألعاب القوى استعداداً للبطولات المقبلة.

وكان في استقبال الخبير الألماني بالمطار، راشد أحمد راشد عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخبات والفرق القومية، هدير حامد المترجمة ومسؤولة العلاقات الدولية، أسامة بدير المدير الإداري للمنتخبات والفرق القومية.

ويعد حضور أوفه هون إضافة فنية مهمة للمنتخب، حيث سيتيح للاعبين فرصة الاستفادة من خبراته الدولية المتميزة، والمساهمة في تطوير مهاراتهم داخل معسكر تدريبي يُتوقع أن يشهد مستويات عالية من الاحترافية والانضباط.

ومن جهته، قال العميد حاتم فوده رئيس اتحاد ألعاب القوى، إن انضمام الخبير الألماني أوفه هون إلى معسكر المنتخب القومي للرمي؛ يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة ألعاب القوى في مصر، مؤكدا أن الاتحاد يحرص على توفير أفضل الخبرات الفنية للاعبين.

وأضاف “نحن ملتزمون بدعم لاعبينا بكل ما يلزم من أدوات فنية وتدريبية تساعدهم على الارتقاء بمستواهم، والاستعانة بخبرة مدرب عالمي بحجم أوفه هون، تعكس توجه الاتحاد نحو تطوير منتخبات الرمي وفق أعلى المعايير الدولية".

وأكد فوده أن الاتحاد سيواصل العمل على توفير بيئة تدريبية احترافية، بما يضمن تحقيق نتائج قوية في البطولات الإقليمية والعالمية المقبلة.