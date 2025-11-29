تشكيل بيراميدز لمواجهة باور ديناموز فى دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - مصطفى زيكو - دودو الجباس - مروان حمدي