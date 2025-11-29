موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة باور ديناموز الزامبى في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقى.
وتنطلق المباراة اليوم السبت فى تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.
قائمة بيراميدز فى رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز
ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.
ـخط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - أسامة جلال.
ـ خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.
ـ خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.