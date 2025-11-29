قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
الزراعة: بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الجديد
رياضة

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام كازير تشيفز فى الكونفدرالية اليوم

الزمالك
الزمالك

يحل فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فريق الكرة بنادي الزمالك ضيفا علي كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا على ملعب استاد بيتر موكابا فى مدينة بولوكوانى فى ثان مباريات الفريق بمنافسات الجولة الرابعة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وكان الزمالك قد فاز فى الجولة الأولي على زيسكو الزامبي فى القاهرة فيما خسر بالقاهرة أيضا كازير تشيفز أمام المصري فى الجولة الأولي .

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز على قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ، عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض ، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الزهري الغامق.

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفزر زيه المكون من "القميص الأصفر والشورت الأسود"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البنفسجي.

خطة الزمالك فى مواجهة كايزر تشيفز

وألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بالفيديو.. وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز، كما منح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وتحدث أحمد عبد الرؤوف عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في اللقاء المقبل.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- محمود الونش- أحمد فتوح.

الوسط: نبيل دونجا- محمد شحاتة- ناصر ماهر.

الهجوم: أحمد شريف- سيف الجزيري- خوان بيزيرا.

قائمة الزمالك أمام كايزر تشيفز

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الذى حرص على تهيئة الأجواء أمام اللاعبين .

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

