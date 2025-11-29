موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يحل فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضيفًا ثقيلًا على باور ديناموز الزامبي، بعد ساعات معدودة، باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية، في مواجهة يسعى خلالها ممثل مصر لتأكيد بدايته القوية وتثبيت أقدامه في صدارة المجموعة الأولى.

الطموح في النقاط الثلاث

يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة، وهو الانتصار الذي وضعه على قمة ترتيب المجموعة.

ويطمح فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لمواصلة الانطلاقة القوية وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، قبل الدخول في حسابات معقدة خلال الأسابيع المقبلة.

ويدرك الجهاز الفني لبيراميدز صعوبة اللعب في زامبيا أمام فريق قوي على ملعبه، خاصة بعد خسارة باور ديناموز الثقيلة في الجولة الأولى أمام نهضة بركان بثلاثية نظيفة، وهو ما يجعل الفريق الزامبي يقاتل لتعويض الهزيمة ومحاولة العودة في سباق التأهل.

موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز والقنوات الناقلة

تجمع المباراة بين بيراميدز وباور ديناموز اليوم السبت، وتنطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز اليوم على قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1"، على أن يعلق على أحداث المباراة المعلق أحمد عبده.

طاقم تحكيم صومالي لـ مباراة بيراميدز وباور ديناموز

يدير اللقاء طاقم تحكيم من الصومال بقيادة الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي «مساعد أول»، وسليمان بشير «مساعد ثانٍ»، وعبد الفتاح سعد حكمًا رابعًا.

ويتابع المباراة المراقب الزيمبابوي نورمان ماتميرا، والمنسق العام الجنوب أفريقي موريمي إزيكيل، والمنسق الأمني من أوغندا جاميل مباجي، بينما يتولى ماتميدا نكونجي مسئولية البث الفضائي.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد باور ديناموز

حسم المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تشكيلة فريقه اليوم لمواجهة باور ديناموز خارج الديار، والمتوقع أن تتمثل في:

ـ حراسة المرمى.. أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع.. محمد الشيبي ـ محمود مرعي ـ أحمد سامي ـ محمد حمدي.

ـ خط الوسط.. وليد الكرتي ـ بلاتي توريه ـ أحمد قطة.

ـ خط الهجوم.. زلاكة ـ ماييلي ـ مروان حمدي.