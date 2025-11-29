قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يثمن جهود رئيس المفوضية الأوروبية ويمنحها جائزة التميز
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
خالد يوسف

يحل فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضيفًا ثقيلًا على باور ديناموز الزامبي، بعد ساعات معدودة، باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية، في مواجهة يسعى خلالها ممثل مصر لتأكيد بدايته القوية وتثبيت أقدامه في صدارة المجموعة الأولى.

الطموح في النقاط الثلاث 

يدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير في الجولة الأولى على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة، وهو الانتصار الذي وضعه على قمة ترتيب المجموعة. 

ويطمح فريق المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لمواصلة الانطلاقة القوية وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، قبل الدخول في حسابات معقدة خلال الأسابيع المقبلة.

 ويدرك الجهاز الفني لبيراميدز صعوبة اللعب في زامبيا أمام فريق قوي على ملعبه، خاصة بعد خسارة باور ديناموز الثقيلة في الجولة الأولى أمام نهضة بركان بثلاثية نظيفة، وهو ما يجعل الفريق الزامبي يقاتل لتعويض الهزيمة ومحاولة العودة في سباق التأهل.

موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز والقنوات الناقلة

تجمع المباراة بين بيراميدز وباور ديناموز اليوم السبت، وتنطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز اليوم على قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1"، على أن يعلق على أحداث المباراة المعلق أحمد عبده.

طاقم تحكيم صومالي لـ مباراة بيراميدز وباور ديناموز

يدير اللقاء طاقم تحكيم من الصومال بقيادة الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي «مساعد أول»، وسليمان بشير «مساعد ثانٍ»، وعبد الفتاح سعد حكمًا رابعًا. 

ويتابع المباراة المراقب الزيمبابوي نورمان ماتميرا، والمنسق العام الجنوب أفريقي موريمي إزيكيل، والمنسق الأمني من أوغندا جاميل مباجي، بينما يتولى ماتميدا نكونجي مسئولية البث الفضائي.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز ضد باور ديناموز

حسم المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، تشكيلة فريقه اليوم لمواجهة باور ديناموز خارج الديار، والمتوقع أن تتمثل في: 

ـ حراسة المرمى.. أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع.. محمد الشيبي ـ محمود مرعي ـ أحمد سامي ـ محمد حمدي.

ـ خط الوسط.. وليد الكرتي ـ بلاتي توريه ـ أحمد قطة.

ـ خط الهجوم.. زلاكة ـ ماييلي ـ مروان حمدي.

مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز دوري أبطال أفريقيا حامل لقب دوري أبطال أفريقيا باور ديناموز الزامبي فريق بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

ترشيحاتنا

اللواء محمد شرف

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية… والجيش يظفر بالمركزين الأول والثاني

عمر مرموش

مانشستر سيتي يواجه ليدز الليلة وسط غياب محتمل لعمر مرموش

كاراتيه

تأهل 4 لاعبين جدد بمنتخب الكاراتيه لربع نهائي بطولة العالم

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد