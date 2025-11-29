عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"

أكد عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، على صعوبة وقوة بطولة الدوري في المصري الممتاز هذا الموسم.

وشدد "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، على أنها من أقوى البطولات التي خاضها في مسيرته وأن موضوع تقسيم الأندية في الدور الثاني لمجموعة بطل ومجموعة هبوط يزيد الأمور صعوبة.

وتابع "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كنت أتمنى تواجد نادي طلائع الجيش ضمن السبعة الكبار، لكن واجهنا هذا الموسم سوء توفيق عجيب في بعض المباريات التي كنا فيها أفضل، لكن الفرصة لازالت متاحة لتحقيق نتائج جيدة تضعنا على الطريق الصحيح من أجل العودة للمراكز المتقدمة أو الهروب من المراكز المتأخرة.

الدوري صعب

وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي: الدوري صعب جدًا هذا الموسم، كل الفرق قريبة من بعضها البعض، ليس هناك توقع للفرق السبعة أو لفرق مجموعة الهبوط، الفوز أو الهزيمة في مباراة يغيران أشياء كثيرة في جدول الترتيب، المفاجأت واردة في كرة القدم، فرق كثيرة تحقق نتائج جيدة هذا الموسم، الأهلي رغم فقده بعض النقاط لكنه قادر على العودة بسبب الاستمرارية والشخصية التي يمتلكهما، لكن تحديد البطل حاليًا أمر صعب.

وواصل لاعب الأهلي السابق: فوز بيراميدز بالبطولات شيء متوقع، بسبب قوة الاستثمار وقوة اللاعبين، التجربة مفيدة لكرة القدم المصرية، لكن العبرة دائمًا بالخواتيم وبمن يمتلك سياسة النفس الطويل ولديه استمرارية.

واختتم عمر رضوان حديثه: أتمنى تتويج الأهلي بالدوري بحكم انتمائي، لكن من يمتلك استمرارية ونفس طويل وقدرة على تجميع أكبر عدد من النقاط ستكون له الأفضلية في تحقيق اللقب.