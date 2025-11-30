قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
رئيس الوزراء يتابع عمليات تطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات
علشان موبايلك يفضل شغال.. 3 أخطاء شائعة تجنبها عند استخدام هاتف أندرويد

شيماء عبد المنعم

في عالم الهواتف الذكية اليوم، أصبحت أجهزة أندرويد جزءا لا غنى عنه في حياتنا اليومية، سواء كنت ترغب في البقاء على اتصال مع الأحباء، زيادة إنتاجيتك، أو الاستمتاع بالترفيه أثناء التنقل، توفر هواتف أندرويد أداء قويا يكفي لتلبية جميع احتياجاتك. 

ومع ذلك، تلعب طريقة استخدامك لهاتفك الذكي دورا كبيرا في تأثيره على الأداء وتجربة المستخدم وطول عمر الجهاز، لضمان الأداء الأمثل وإطالة عمر الهاتف، يجب تجنب بعض الأخطاء الشائعة واتباع بعض الممارسات الذكية للاستمتاع بأفضل تجربة مع جهاز أندرويد، في هذا المقال، سنستعرض بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمو أندرويد، وكيفية تجنبها. 

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام هاتف أندرويد

1. تجاهل التحديثات البرمجية:

يقوم النظام التشغيلي لـ أندرويد بإصدار تحديثات دورية للأجهزة، هذه التحديثات تضيف ميزات جديدة، تحل المشكلات الأمنية، تصلح الأخطاء الشائعة، وتحسن الأداء العام. 

كما تقدم التحديثات الجديدة ميزات أمان إضافية لحماية جهاز أندرويد الخاص بكـ لذا تجنب إهمال التحديثات البرمجية حيث إن عدم تثبيت التحديثات قد يسبب مشاكل مثل عدم توافق التطبيقات، تباطؤ الأداء، وظهور أخطاء عشوائية.

2. عدم إعادة تشغيل الهاتف بانتظام:

الكثير من المستخدمين لا يعيدون تشغيل هواتفهم إلا عند مواجهة مشكلة ما، ولكن، يمكن أن تعمل عملية إعادة التشغيل على تحسين الأداء، إصلاح التطبيقات المتجمدة، وتحسين استجابة الجهاز بشكل عام، لذا يوصي خبراء التكنولوجيا بإعادة تشغيل الهاتف مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لتحسين الأداء.

3. عدم مراقبة صلاحيات التطبيقات:

عند تثبيت تطبيق جديد، يطلب التطبيق عادة إذن للوصول إلى ميزات مثل الكاميرا أو الميكروفون. يجب أن تكون حذرا في منح هذه الأذونات، على سبيل المثال، إذا طلب تطبيق فلاش الإذن بالوصول إلى الكاميرا أو الموقع، فهذا قد يكون مشبوها، تحقق دائما من صلاحيات التطبيقات لتجنب منح الأذونات غير الضرورية.

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

محافظ المنيا يتفقد المستشفى

محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى بنى مزار الجديد

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس الجامعة

محافظ بورسعيد يشيد بتنفيذ الجامعة للمبادرة الرئاسية لرفع اللياقة البدنية لطلاب الجامعات

محافظ بورسعيد: تطوير الطريق المؤدي لمعدية شرق التفريعة وبورفؤاد

محافظ بورسعيد: تطوير الطريق المؤدي لمعدية شرق التفريعة وبورفؤاد

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

