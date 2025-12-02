مندوب فلسطين أمام الأمم المتحدة: قطاع غزة كان وما زال جزءا من الدولة الفلسطينية

أكد رياض منصور مندوب فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قطاع غزة كان وما زال جزءا من الدولة الفلسطينية، حسبما أفادت قناة" القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .

وقال منصور: “من الضروري التأكيد على المعايير الدولية لإنجاز السلام الدائم والعادل”.

وتابع رياض منصور :" السلام سيسود وفلسطين ستكون حرة".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال يتدهور بصورة خطيرة، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خروقات الاحتلال اليومية منذ العاشر من أكتوبر أسفرت عن استشهاد ما يقارب 356 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 900 آخرين، فضلًا عن استمرار التدمير والحصار ومنع دخول المواد الأساسية إلا بكميات محدودة.