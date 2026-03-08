روشتة برلمانية عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال السنوات الماضية على إطلاق مشروعات قومية ضخمة وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة” وزيادة برامج الدعم النقدي، وهو ما ساهم في حماية ملايين الأسر من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

توسيع منافذ بيع السلع المدعومة



ومع ذلك، فإن المواطن لا يزال يشعر بضغط ارتفاع الأسعار في بعض السلع والخدمات، وهو ما يتطلب تحركًا حكوميًا أكثر سرعة وفاعلية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تزيد من الأعباء على المواطنين.



وتقدم " حمادى " بمجموعة عاجلة من المطالب لتخفيف الأعباء عن المواطنين وفى مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في السلع الأساسية وتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة التابعة للدولة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين مع إعلان قائمة استرشادية للأسعار للسلع الأساسية بشكل دوري للحد من التلاعب وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتموينية بشكل أكبر في المحافظات والأسواق الشعبية إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة تداعيات التضخم، مؤكداً أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في قلب أولوياتها، وأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة كانت دائمًا واضحة بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.



وقال اللواء حازم حمادى : إن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية، فالمواطن المصري الذي صبر وساند الدولة في معركة البناء والتنمية يستحق أن يرى انعكاس هذه الجهود في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، لأن قوة الدولة الحقيقية تبدأ من قدرة المواطن على العيش بكرامة وأمان اقتصادي معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ مطالبه العاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.