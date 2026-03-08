قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
برلمان

روشتة برلمانية عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي حرص خلال السنوات الماضية على إطلاق مشروعات قومية ضخمة وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة” وزيادة برامج الدعم النقدي، وهو ما ساهم في حماية ملايين الأسر من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

توسيع منافذ بيع السلع المدعومة


ومع ذلك، فإن المواطن لا يزال يشعر بضغط ارتفاع الأسعار في بعض السلع والخدمات، وهو ما يتطلب تحركًا حكوميًا أكثر سرعة وفاعلية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تزيد من الأعباء على المواطنين.


وتقدم " حمادى " بمجموعة عاجلة من المطالب لتخفيف الأعباء عن المواطنين وفى مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية أو التلاعب في السلع الأساسية وتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة التابعة للدولة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين مع إعلان قائمة استرشادية للأسعار للسلع الأساسية بشكل دوري للحد من التلاعب وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتموينية بشكل أكبر في المحافظات والأسواق الشعبية إضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة تداعيات التضخم، مؤكداً أن القيادة السياسية وضعت المواطن المصري في قلب أولوياتها، وأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة كانت دائمًا واضحة بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.


وقال اللواء حازم حمادى : إن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية، فالمواطن المصري الذي صبر وساند الدولة في معركة البناء والتنمية يستحق أن يرى انعكاس هذه الجهود في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، لأن قوة الدولة الحقيقية تبدأ من قدرة المواطن على العيش بكرامة وأمان اقتصادي معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ مطالبه العاجلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد