مصر تواصل دفع المساعدات الإنسانية إلى غزة.. والاحتلال الإسرائيلي يقوم بخروقات يومية

مازال الوضع الصحي في غزة حرجا للغاية، إذ يحتاج أكثر من 18 ألف فلسطيني، من بينهم 5 آلاف طفل، للعلاج، لكن الكميات الحالية من الأدوية والمحاليل الطبية لا تكفي سوى لشهر واحد، في المقابل هناك نحو 3 آلاف شحنة من المواد الصحية والطبية جاهزة على الأراضي المصرية، بانتظار السماح لها بالدخول. وترتبط المساعدات التي دخلت في هذا التوقيت بشكل أساسي بالمخيمات المصرية التي تنشئها اللجنة المصرية العاملة، والتي تصارع الوقت لضمان وصول المواد الإنسانية.

مصر تواصل دفع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي

تواصل الدولة المصرية على مدار الساعة إرسال القوافل الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ أن كل مؤسسات الدولة تقدم التسهيلات اللازمة لاستقبال الوفود الدولية للاطلاع على حجم الإنجازات، وفق ما ذكره مراسل «إكسترا نيوز» عوض الغنام من معبر رفح البري.

تمثلت أهم المعوقات أمام دخول هذه المساعدات في التعنت الإسرائيلي، حيث قام برنامج الغذاء العالمي بزيارة لمتابعة طبيعة المساعدات، وتتحمل هذه المؤسسة مسؤولية كبيرة في توزيع المواد الغذائية عند وصولها إلى قطاع غزة، مع استخدام الشاحنات والمعدات الخاصة لضمان وصولها لكل المواطنين المحتاجين.

عضو منظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بخروقات يومية



أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال يتدهور بصورة خطيرة، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خروقات الاحتلال اليومية منذ العاشر من أكتوبر أسفرت عن استشهاد ما يقارب 356 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 900 آخرين، فضلًا عن استمرار التدمير والحصار ومنع دخول المواد الأساسية إلا بكميات محدودة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تفرض كارثة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلاً، موضحًا أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل مسؤوليات واضحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع مصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.

وأضاف أبو يوسف أن الخطوة الأكثر إلحاحًا تتمثل في إلزام إسرائيل بوقف الخروقات وتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، إلى جانب ضمان دخول المساعدات بشكل مستدام وشامل لجميع سكان القطاع.

مراسل "القاهرة الإخبارية": قافلة "زاد العزة" الـ 85 تدخل إلى غزة محملة

أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الجانب المصري لمعبر رفح، أن الهلال الأحمر المصري يسيّر اليوم القافلة رقم 85 المخصّصة لدعم سكان قطاع غزة، موضحًا أنها تتجه إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث يعد الأخير المنفذ الوحيد الذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية حاليًا.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن القافلة تضم مساعدات متنوعة تشمل آلاف السلال الغذائية وكميات كبيرة من الدقيق، إلى جانب شحنات من المستلزمات الطبية الضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة داخل القطاع.

وأضاف إبراهيم أن القافلة تحمل كذلك معدات إيواء خاصة بفصل الشتاء، منها الملابس الشتوية والخيام التي جرى تجهيزها مسبقًا بواسطة الهلال الأحمر المصري، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تواصل يوميًا إعداد وتجهيز عشرات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات، في إطار تحرك إنساني واسع النطاق يستهدف دعم المدنيين في غزة وسط الظروف القاسية التي يعيشونها.