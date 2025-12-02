مصابون بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط مصابين بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، استشهد اليوم، فلسطيني وأصيب آخر، إثر قصف لقوات الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استشهاد الفلسطيني المصور محمد عصام وادي، وبإصابة الصحفي محمد عبد الفتاح اصيلح، وهو شقيق الصحفي الشهيد حسن اصليح، إثر قصف من طائرة "درون" على خان يونس.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.