عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال

أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن المشهد في فلسطين ما زال قاتما ومفتوحا على كل الاحتمالات، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لبنود الاتفاق عبر استمرار الاقتحامات في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وعمليات الاعتقال، ومنع دخول المساعدات بالشكل المطلوب، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية "غير جادة في إنهاء الحرب"، معتبرًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى في استمرارها وسيلة للبقاء السياسي في ظل تهديدات المحاسبة.

وأشار التلولي إلى أن وقف العدوان يتطلب إجراءات دولية حاسمة تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في غزة والانتقال إلى مراحله التالية، إضافة إلى فرض قرارات واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعا إلى اتخاذ خطوات عقابية حقيقية على الأرض، تتضمن قطع العلاقات الاقتصادية ووقف إمداد إسرائيل بالسلاح، خاصة من الولايات المتحدة التي قال إنها ما زالت توفر غطاءً سياسياً وعسكرياً لحكومة نتنياهو.