الخارجية: مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية، ونمضي قدما في الإعداد لمؤتمر إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، أننا ننسق مع الولايات المتحدة لتحديد موعد مؤتمر إعادة إعمار غزة، وننفذ برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية على الأراضي المصرية.

وأوضح أننا نعمل على تمكين الشرطة الفلسطينية من العمل بغزة لإنهاء الفراغ الأمني.

وشارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

وأكد وزير الخارجية رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقا للقانون الدولي

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية ضرورة وأهمية المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا اذاعته قناة إكسترا نيوز.