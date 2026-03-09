محمد صلاح يخطف الأضواء في فيديو مع ابنته

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، فيديو جديد عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام.

و ظهر محمد صلاح برفقة أبنته كيان وهي تقبلة ،مما حاز الفيديو علي تفاعل و أعجاب متابعية.

وتفوق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على نظيره واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، بعد تسجيله هدفًا في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.



ووفقًا لـ شبكة "ذا أثلتيك"، رفع محمد صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 254 هدفًا في كافة المسابقات، ليتجاوز رسميًا رقم روني التاريخي (253 هدفاً مع الشياطين الحمر) كأكثر من سجل لنادٍ إنجليزي واحد في العصر الحديث.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره جلطة سراي التركي، في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.