بركة الجمعة| إحصائية غريبة لـ محمد صلاح بعد هدفه الأخير .. ما القصة؟

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا جديدًا مع فريقه ليفربول خلال المواجهة التي جمعته مع وولفرهامبتون ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو ضمن دور الـ16 من البطولة.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليواصل النجم المصري حضوره التهديفي مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

الهدف لم يكن مجرد إضافة جديدة إلى رصيد اللاعب، بل حمل معه رقمًا إحصائيًا لافتًا يبرز تألقه في ظروف زمنية محددة.

أهداف ليفربول وولفرهامبتون

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه إلى انتصارًا ثمينًا على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم أندرو روبرتسون، بالهدف الأول لصالح ليفربول، في الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يصنع اللاعب ذاته الهدف الثاني لمحمد صلاح، في الدقيقة 53، وعزز كورتيس جونز النتيجة للريدز في الدقيقة 79.

وقلص اللاعب هوانغ هي تشان لاعب وولفرهامبتون النتيجة في الدقيقة 90+2.

إحصائية غريبة لمحمد صلاح

وفقًا لما ذكره الصحفي المتخصص في الإحصائيات بشبكة "أوبتا"، Michael Reid، فإن صلاح يمتلك رقمًا مميزًا عندما يخوض المباريات يوم الجمعة مع ليفربول، فقد تمكن من التسجيل في 8 مباريات من أصل 9 خاضها مع الفريق في هذا اليوم بمختلف البطولات.

ولا يقتصر الأمر على مجرد التسجيل في أغلب تلك المباريات، إذ نجح النجم المصري في إحراز 9 أهداف خلال هذه المواجهات، بمعدل تهديفي يصل إلى هدف في كل مباراة تقريبًا، وهو معدل مرتفع يعكس تأثيره الكبير في تشكيلة الفريق.

وتكشف هذه الأرقام عن تفوق واضح لصلاح في المباريات التي تقام يوم الجمعة، حيث بات هذا اليوم شاهدًا على عدد من بصماته التهديفية بقميص ليفربول، ما يضيف بُعدًا إحصائيًا مميزًا لمسيرته مع النادي الإنجليزي منذ انضمامه إليه.

ورغم هذا الرقم اللافت، فإن تاريخ ليفربول يحمل لاعبًا واحدًا فقط يتفوق على صلاح في سجل الأهداف المرتبط بيوم محدد من أيام الأسبوع، وهو المهاجم السابق جون ألدريدج، الذي سجل ألدريدج 13 هدفًا خلال 12 مباراة خاضها مع ليفربول يوم الثلاثاء، بمعدل تهديفي بلغ نحو 1.1 هدف في المباراة الواحدة.