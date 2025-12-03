قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القبض على شخص أطلق النار على شرفة جاره بالإسماعيلية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة أحد جيرانه بالإسماعيلية.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم بالتصوير (عامل - مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه حال توبيخه أحد جيرانه لتعديه على والدته بالسب، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لقيام المشكو فى حقه بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة مسكنه من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وعقب ذلك قام بالفرار مستقلاً دراجة نارية.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية) والسلاح المستخدم فى التعدى والدراجة النارية وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات الجيرة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أعيرة نارية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

حبة البركة

فوائد الحبة السوداء في علاج أخطر الأمراض

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

أول نوبة تشنج

لماذا قد تحدث أول نوبة تشنج في عمر 34 بدون تاريخ مرضي؟

ألم العصعص.. لماذا يحدث وما أفضل طرق التعامل معه؟

فيتامين بـ12 نقصه خطر يهدد حياتك| تعرف على الأعراض والأسباب

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "توكسيك"

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

