القبض على شخص أطلق النار على شرفة جاره بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة أحد جيرانه بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم بالتصوير (عامل - مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه حال توبيخه أحد جيرانه لتعديه على والدته بالسب، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لقيام المشكو فى حقه بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة مسكنه من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وعقب ذلك قام بالفرار مستقلاً دراجة نارية.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية) والسلاح المستخدم فى التعدى والدراجة النارية وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات الجيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.