محمود فهمي: مصر نظمت 10 استحقاقات دستورية خلال 10 سنوات.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، مسئول الملف السياسي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا أمام برلمان مختلف وفقا للمؤشرات الأولية للحصر العددي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف محمود فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن مؤشرات الحصر العددي، صعد مرشحين مستقلين ومعارضة، ومن الأشياء الإيجابية هي مشاركة الشباب والمرأة في انتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نظمت منذ عام 2014، 10 استحقاقات دستورية ما بين انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وشاركت المرأة بقوة في هذه الانتخابات.

وأكد أنه من الظواهر الملفتة في هذه الانتخابات وجود عدد من الشباب مرشحين على المقاعد الفردي، وعلى الأحزاب أن تلتفت لتواجد الشباب في العملية السياسية خاصة وأن عدد من الشباب حسموا مقاعدهم من الجولة الأولى في الانتخابات.