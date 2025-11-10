محمود فهمي: الوطنية للانتخابات لديها استعداد للتعامل مع أي طارئ خلال استحقاق النواب

قال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون البرلمان والأحزاب محمود فهمي، إن اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهد انتظامًا كبيرًا واستعدادًا كاملًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات للتعامل مع أي طارئ داخل اللجان، مشيرًا إلى أن الهيئة أظهرت جاهزية واضحة في إدارة العملية الانتخابية.

وأوضح فهمي، في مداخلة هاتفية لقناة أون أي برنامج (كلمة أخيرة)، أن بعض الحالات الفردية من الزحام أو الأعطال الفنية التي ظهرت في لجان بمحافظتي أسوان وسيوة تمت معالجتها سريعًا؛ بفضل الخبرة التي اكتسبتها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ تأسيسها وفقًا لدستور 2014، مؤكدًا أن المشهد العام اتسم بالانضباط والتنظيم الجيد.

وأشار فهمي إلى أنه من المقرر إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات في 18 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع اللجان العامة بالمحافظات الأربع عشرة التي تشملها المرحلة الأولى.

وأضاف أن القائمة الوطنية يجب أن تحصل على 5% على الأقل من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات حتى تعتمد نتائجها رسميًا، فيما تُجرى جولات الإعادة لاحقًا على المقاعد الفردية التي لم تُحسم من الجولة الأولى.

ولفت الخبير في الشؤون الانتخابية إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستنطلق في 13 محافظة يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن نتائجها بعد انتهاء الإعادة، تمهيدًا لإعلان التشكيل الكامل للمجلس قبل نهاية العام.

ونوه بأنه بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب سيصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين 5٪ من أعضاء مجلس الشيوخ، وبعدها يدعوا البرلمان الجديد لعقد الفصل التشريعي الثالث.