قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بمراعاة الضوابط الدستورية بشأن تعديل قانون المهن الرياضية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شدد  الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة الضوابط الدستورية المقررة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث تم أخذ رأى النقابة فى مشروع القانون وذلك تطبيقا لنص المادة 77 من الدستور.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال فوزى فى كلمته، كما أن إعداد مشروع القانون شهد التعاون بين الجهات المعنية ومنها وزارات الشئون النيابية والتعليم والشباب والرياضة وغيرها حتى تم التوصل إلى الصيغة المعروضة من مشروع القانون.

وأعرب فوزى عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لاسيما وأنه يهدف إلى توحيد الوصف القانونى لمن ينتمى أو ينضم للنقابة، فى ظل ما تم استحداثه من تغيير على وفقا لقرار مجلس الوزراء باصدار وتعديل اللوائح القانونية ليصبح مسمى كليات التربية الرياضية، هو كليات العلوم الرياضية 
وأشار إلى أهمية تحديث القانون الحالى ليواكب التغييرات القانونية والتطورات التى تشهدها المنظومة الرياضية.

قال النائب أشرف أمين، إن هذا قانون نقابة المهن الرياضية منذ السبعينات لم يتم تعديله إلا تعديل في عام 2020، ورأى ضرورة الاهتمام بالنقابة وتطويرها وألا يكون التطوير قاصر على مجرد تغيير مسميات، وهو ما يتحقق في مشروع القانون، وتابع: الأثر الذي يترك في الشعوب من محمد صلاح ومحمد رشوان، وغيرهم من الموهوبين يجعلنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم الموهوبين وأن يكون للنقابة دور مهم في ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد النائب محمد زين الدين، موافقته على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية خاصة أن القانون مر عليه أكثر من 4 عقود، مما يؤكد على أهمية تصويب الأوضاع، وهذا القانون سيساهم في دعم الرياضيين والموهوبين والنهوض بالرياضة في مصر، فالرياضة أصبحت صناعة كبيرة ولم تعد رفاهية، ولذلك تعديل القانون يعتبر مهم لمواكبة التطورات ودعم الاستثمار.

فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، إن هذه النقابة يحكمها 3 مواد دستورية، المادة 21 التي تتحدث عن استقلال الجامعات، والمادة 84 تتحدث عن أن الرياضة تخضع للمعايير الدولية، والمادة 87 تتحدث عن استقلال النقابات، ولذلك يرى أن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ويوافق عليه، وقال النائب طاهر الخولي، إن يوافق على مشروع القانون ولا يرى فيه أي مشكلة ولا يوجد لديه تعليق عليه.

وقال النائب أحمد عصام، إن القانون الخاص بنقابة المهن الرياضية أصابه القدم ويحتاج إلى تعديل شامل وليس تعديلا جزئيا، مشيدا بتوجه الحكومة نحو التوسع الأكاديمي، وتابع: نحتاج للانتقال من الإدارة بشعارات إلى الإدارة بأرقام، معلنا موافقة حزب المؤتمر من حيث المبدأ على مشروع القانون.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور: "أين مدارسنا فيها 25 مليون طالب وطالبة ولا يمارسوا الرياضة، فالدستور أكد أن ممارسة الرياضة حق للجميع، فأين حق أولادنا من حقهم في ممارسة الرياضة، وأين حق النقابة من هذا الأمر وتحقيق استقلالها؟"، وسأل عن متطلبات سوق العمل الرياضي، وأعلن رفضه مشروع القانون.

صلاح فوزى اللجنة التشريعية مجلس النواب قانون نقابة المهن الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يناقش آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

جانب من الاجتماع

جبران يبحث مع شركات إلحاق العمالة استعدادات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل

التضامن

إقبال كبير من الشباب على أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد