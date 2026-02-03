برلماني: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواكب مستجدات العصر

أكد النائب أحمد حسام عوض عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، على أهمية مشروع تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، لافتا إلى أنه يتوافق مع صحيح الدستور والقانون ويواكب مستجدات العصر في ظل تطور المنظومة التعليمية الرياضية وفي ظل التطور الكبير الذي طال الرياضة المصرية في كل مجالاتها .



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام قانون نقابة المهن الرياضية .

وأضاف النائب أن مشروع القانون لا يهدف إلى استبعاد أي فئة، وإنما يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق بالنقابة ، والعمل علي حسن العمل بها وتقديم خدمات متميزة للاعضاء وتحديد الواجبات و المقتضيات الخاصة بكافة الاعضاء والدور النقابي .

وأوضح أن تعدد الجهات المخوَّلة بمنح صلاحيات الانضمام يحقق تنظيمًا أوضح في هذا الشأن، ويُعد أداةً لضبط الأداء بما يعبر عن روح القانون وأهدافه.