رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
برلمان

برلماني: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواجه الدخلاء ويدعم الاستثمار الرياضي

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالجهود العظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية بناءً على توجيهات القيادة السياسية في دعم القطاع الرياضي والرياضيين في جميع المجالات، وهو ما أدى لنجاح مصر في العديد من البطولات، وآخرها بطولة كأس الأمم الأفريقية في كرة اليد للمرة العاشرة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدا أنه يأتي ترجمة حقيقية لما تشهده مصر من رؤية جديدة في ظل الجمهورية الجديدة.

وقال إن “أهمية التعديل في القانون الحالي تأتي انطلاقا من أننا نعدل قانون مر عليه أكثر من 4 عقود”، مؤكدا أن التعديلات تمثل ثورة تصحيح للأوضاع بما يواكب التطورات الكبيرة في القطاع الرياضي، وكذلك القطاع التعليمي وأهمية التناغم بينهما.

وأضاف محمد زين الدين أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يساهم في وضع حدا لظاهرة الدخلاء على المهن الرياضية، ويضمن التعامل بصورة قانونية مع اللاعبين في كل لعبة وبما يحافظ على حقوقهم من خلال عضوية النقابة.

وأشاد عضو مجلس النواب بالتعديلات التي تتعلق بالنظام المميكن في القيد بالنقابة والانتخابات، ويسمح للنقابة بالقيام بدورها الرقابي على الأكاديميات الخاصة والمراكز الرياضية التي انتشرت دون رقابة فنية دقيقة.

وذكر زين الدين أن الرياضة لم تعد رفاهية أو تضييع وقت، بل أصبحت صناعة كبيرة يمكن أن يكون لها مردود في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تعديل القوانين لمواكبة التحديث والتطوير ضرورة هامة لدعم الاستثمار في هذا القطاع.

ولفت إلى أن نقابة المهن الرياضية هي الظهير القانوني لملايين الرياضيين في مصر، وهذا التعديل يمثل أهمية كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الرياضية ويدعم الرياضيين.

