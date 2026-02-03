قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يهيئ المتعافين لسوق العمل عبر تدريب مهني في الطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة

التضامن
التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على  تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن " 16023 "، وتم تنظيم دورة جديدة للتدريب المهني للمتعافين  من أبناء المناطق المطورة " بشائر الخير " على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ،" صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة" بالتعاون مع شركة سوبر فني للاستشارات . 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان " التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية  وجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث ينفذ صندوق مكافحة الإدمان برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "البديلة للعشوائيات"، من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر ،والقيام بزيارات منزلية تستهدف  الأسر المقيمة في المناطق المطورة، بالإضافة إلى المناطق المجاورة، بمتوسط يتراوح بين زيارتين  إلى ثلاث زيارات لكل أسرة على مدار العام، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن" 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ويتم توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة مجانا داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة والإدمان والشريكة مع الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل ، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق، وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، لافتا إلى أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها أيضا ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال النجارة والموبيليا والأثاث للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان والمقرر افتتاحها قريبا.

على جانب آخر وفى نفس السياق  حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج لمتعافي الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان من خلال إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا ،حيث سبق إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، وخلال عام 2025  استفاد 8000 متعافٍ من ورش التدريب  ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

صندوق مكافحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دورات تدريبية الخط الساخن

