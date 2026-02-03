كارثة.. تعليق مثير من عمرو الدرديري على بيع دونجا

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي أزمات الزمالك الأخيرة وبيع نجوم الفريق

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي إكس :" ‏نادي الزمالك أفلس بالفعل بعد سحب أرض النادي والآن يبيع أفضل لاعبيه حتى لا يشهر إفلاسه رسميا كارثة طبعا.



وفي سياق آخر وجه نادي الزمالك الشكر لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق على الفترة الماضية مع الفريق، بعد انتقاله رسميًا لنادي النجمة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" شكرًا نبيل عماد دونجا على كل ما قدمته للنادي".