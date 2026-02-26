غرق صغير في مصرف بقرية عرفان بالبحيرة

لقي صغير مصرعه غرقا في الحال، جراء سقوطه في مياه مصرف الميري بقرية عرفان التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع طفل في مياه مصرف الميري بقرية عرفان التابعة لذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من المجري المائي، وتبين أنها لطفل يدعي على.أ.خ، 4 سنوات، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.