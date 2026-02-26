صراع مشتعل على قمة الدوري المصري بعد الجولة الـ19

يشهد الدوري المصري الممتاز هذا الموسم منافسة قوية في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة، ما زاد من حدة الصراع على صدارة جدول الترتيب مع نهاية الجولة التاسعة عشرة.

وتسعى أندية المربع الذهبي إلى مواصلة الانتصارات لحصد أكبر عدد من النقاط في سباق اللقب.

وتصدر الزمالك جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، متساويًا مع سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع، ليبقى الفارق بين فرق المقدمة نقطة واحدة فقط، ما ينذر بمنافسة مفتوحة خلال الجولات المقبلة.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» بعد الجولة الـ19 على النحو التالي:

1- الزمالك – 37 نقطة

2- بيراميدز – 37 نقطة

3- الأهلي – 36 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 29 نقطة

6- وادي دجلة – 27 نقطة

7- البنك الأهلي – 25 نقطة

8- زد – 25 نقطة

9- سموحة – 25 نقطة

10- بتروجت – 24 نقطة

11- مودرن سبورت – 22 نقطة

12- إنبي – 21 نقطة

13- الجونة – 21 نقطة

14- غزل المحلة – 18 نقطة

15- المقاولون العرب – 18 نقطة

16- الاتحاد السكندري – 17 نقطة

17- حرس الحدود – 17 نقطة

18- فاركو – 14 نقطة

19- طلائع الجيش – 13 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية – 13 نقطة

21- الإسماعيلي – 11 نقطة