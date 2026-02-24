انخفاض سعر الذهب الآن في مصر

انخفاض سعر الذهب الان في مصر، والذي يشهد اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، في ظل تحركات سعرية كثيرة يمر بها الذهب على المستويين المحلي والعالمي، ما يدفع شريحة واسعة من الراغبين في الشراء او الاستثمار الى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة.

الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

وتتحرك اسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات التي يشهدها السعر العالمي، لا سيما تحركات سعر الاونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بمختلف المحافظات.

متوسط اسعار الذهب الان بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7910 جنيه 7850 جنيه

عيار 22 7250 جنيه 7195 جنيه

عيار 21 6920 جنيه 6870 جنيه

عيار 18 5930 جنيه 5890 جنيه

عيار 14 4615 جنيه 4580 جنيه

عيار 12 3955 جنيه 3925 جنيه

الاونصة 245985 جنيه 244205 جنيه

الجنيه الذهب 55360 جنيه 54960 جنيه

الأونصة بالدولار 5125.58 دولار

الذهب



سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الاسواق العالمية، حيث تؤثر اي تغيرات في سعر الاونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الاسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي الى صعود او هبوط الاسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الاونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

العوامل المؤثرة في تراجع اسعار الذهب

ارجع خبراء سوق الذهب هذا التراجع الى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها عمليات جني الارباح عقب موجة الارتفاعات القياسية الاخيرة، والتي دفعت عددا من المستثمرين الى البيع لتحقيق مكاسب سريعة.

كما ساهم الاستقرار النسبي في سعر الدولار امام الجنيه في تقليص الضغوط الصعودية على المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، الى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الاسواق العالمية انتظارا لقرارات اقتصادية مهمة تتعلق بمستويات اسعار الفائدة.

وجاء تراجع الطلب بصورة مؤقتة بعد موجة شراء مكثفة شهدتها الايام الماضية، ليعزز من الاتجاه الهبوطي المحدود في الاسعار.

الذهب

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التقديرات الى استمرار حالة التذبذب في سعر جرام الذهب اليوم على المدى القصير، ما بين صعود وهبوط محدودين، في ظل تفاعل السوق مع المتغيرات العالمية وتحركات سعر الصرف.

ومن المرجح عودة الاتجاه الصاعد مجددا حال ارتفاع اسعار الذهب عالميا او تصاعد توترات اقتصادية وجيوسياسية جديدة تدفع المستثمرين الى اللجوء للذهب باعتباره ملاذا امنا.

وفي المقابل، قد تتعرض الاسعار لمزيد من التراجع المحدود اذا استمرت حالة الاستقرار والهدوء في الاسواق العالمية، ما يجعل الايام المقبلة فاصلة في تحديد الاتجاه العام لسوق الذهب في مصر.