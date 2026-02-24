قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
أخبار البلد

انخفاض سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الان في مصر
سعر الذهب الان في مصر
محمد غالي

انخفاض سعر الذهب الان في مصر، والذي يشهد اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، في ظل تحركات سعرية كثيرة يمر بها الذهب على المستويين المحلي والعالمي، ما يدفع شريحة واسعة من الراغبين في الشراء او الاستثمار الى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة.

الذهب

اسعار الذهب اليوم في مصر

وتتحرك اسعار الذهب في السوق المحلي بالتوازي مع التغيرات التي يشهدها السعر العالمي، لا سيما تحركات سعر الاونصة بالدولار في البورصات الدولية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بمختلف المحافظات.

متوسط اسعار الذهب الان بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7910 جنيه    7850 جنيه
عيار 22    7250 جنيه    7195 جنيه
عيار 21    6920 جنيه    6870 جنيه
عيار 18    5930 جنيه    5890 جنيه
عيار 14    4615 جنيه    4580 جنيه
عيار 12    3955 جنيه    3925 جنيه
الاونصة    245985 جنيه    244205 جنيه
الجنيه الذهب    55360 جنيه    54960 جنيه
الأونصة بالدولار    5125.58 دولار

الذهب


سعر الذهب في السوق المحلي

يرتبط تسعير الذهب في مصر ارتباطا وثيقا بحركة التداول في الاسواق العالمية، حيث تؤثر اي تغيرات في سعر الاونصة عالميا وكذلك تحركات سعر صرف الدولار على الاسعار المحلية بشكل فوري، ما يؤدي الى صعود او هبوط الاسعار وفقا لاتجاهات البورصات الدولية.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية جديدة في السوق المحلي حال استمرار صعود الاونصة العالمية وتجاوز نطاقها السعري الحالي.

العوامل المؤثرة في تراجع اسعار الذهب

ارجع خبراء سوق الذهب هذا التراجع الى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها عمليات جني الارباح عقب موجة الارتفاعات القياسية الاخيرة، والتي دفعت عددا من المستثمرين الى البيع لتحقيق مكاسب سريعة.

كما ساهم الاستقرار النسبي في سعر الدولار امام الجنيه في تقليص الضغوط الصعودية على المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، الى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الاسواق العالمية انتظارا لقرارات اقتصادية مهمة تتعلق بمستويات اسعار الفائدة.

وجاء تراجع الطلب بصورة مؤقتة بعد موجة شراء مكثفة شهدتها الايام الماضية، ليعزز من الاتجاه الهبوطي المحدود في الاسعار.

الذهب

توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التقديرات الى استمرار حالة التذبذب في سعر جرام الذهب اليوم على المدى القصير، ما بين صعود وهبوط محدودين، في ظل تفاعل السوق مع المتغيرات العالمية وتحركات سعر الصرف.

ومن المرجح عودة الاتجاه الصاعد مجددا حال ارتفاع اسعار الذهب عالميا او تصاعد توترات اقتصادية وجيوسياسية جديدة تدفع المستثمرين الى اللجوء للذهب باعتباره ملاذا امنا.

وفي المقابل، قد تتعرض الاسعار لمزيد من التراجع المحدود اذا استمرت حالة الاستقرار والهدوء في الاسواق العالمية، ما يجعل الايام المقبلة فاصلة في تحديد الاتجاه العام لسوق الذهب في مصر.

