اقتصاد

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 16-2-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر أكبر أعيرة الذهب  داخل الأسواق المصرية، استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الإثنين الموافق 16-2-2026 من دون تغيير.

أغلي عيار اليوم

وجاء أغلي عيار ذهب اليوم وهو من عيار 24 الأكبر قيمة من بين المشغولات الذهبية في محلات الصاغة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 24

تضمن آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

سجلت أسعار الذهب داخل السوق المصرية، استقرارا من دون تغيير في مستهل تعاملات اليوم .

تقلبات حادة تضرب أسواق المعادن .. الذهب يتراجع 6% والفضة 7%

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات المشغولات الذهبية ثباتا بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات امس

وتعرض سعر الذهب في مصر لحالة من التراجع مع مستهل تعاملات مساء أمس  الأحد  داخل محلات الصاغة.

الذهب يهوي

فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 30 جنيه علي الأقل مقارنة بما كان عليه مساء أمس ال

سعر الذهب

الذهب يستكمل النزيف

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من النزيف على مدار تداولات الأسبوع الماضي وحتي أمس ليفقد ما يقار بمن 230 جنيه علي الأقل من قيمته.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6650 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 6657 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6966 جنيه للبيع و 7019 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للبيع و 6700 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5743 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولار للبيع و 5042 دولار للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمية

ارتفع الذهب بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عقب بيانات تضخم معتدلة، فيما استغل بعض المستثمرين موجة البيع الحادة يوم الخميس لشراء المعدن عند مستويات أقل.

التضخم الأميركي جاء معتدلاً نسبياً في مطلع العام، ما هدّأ المخاوف من قفزة أكبر وعزز التوقعات بأن يُقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في يناير

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد صدور البيانات، فيما سعّر متداولو عقود المبادلة احتمالات بنحو 50% لخفض ثالث للفائدة بحلول ديسمبر. وساعد ذلك المعدن النفيس على الارتفاع بما يصل إلى 2.3%. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب غير المُدرّ للعائد من انخفاض أسعار الفائدة.

عودة للشراء

وقالت إيفا مانثي، استراتيجي السلع في "آي إن جي بنك" (ING Bank): "تظل الظروف الاقتصادية واحدة من أسباب التقلبات المرتفعة عقب موجة التصفيات الحادة التي شهدتها المعادن النفيسة الأسبوع الماضي، لكن تحرك اليوم يشير إلى أن التصحيح ربما تجاوز حدّه، مع عودة الشراء الانتقائي وتعديل المراكز لتوفير الدعم".

