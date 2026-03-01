سعر الذهب اليوم 1-3-2026

استقر سعر الذهب في أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 1-3-2026 داخل محلات الصاغة.

استقرار المعدن الأصفر

وشهد المعدن الأصفر حالة من الهدوء النسبي وسط حالة من الترقب بالتوازي مع بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

ارتفاع الذهب

وتسبب الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني في إصابة البورصات العالمية بحالة من التراجع والترقب و تصاعد سعر الذهب عالميا.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب بمعدلات غير مسبوقة مسجلًا زيادة وصلت لـ 325 جنيه على الأقل .

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7325 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8371 جنيه للشراء و 8257 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7674 جنيه للشراء و 7569 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 7325 جنيه للشراء و7225 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وص سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6278 جنيه للشراء و 6193 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58.6 ألف جنيه للشراء و 57.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و 5287 دولار للبيع.