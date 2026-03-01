قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مَنْ باع كبار المسئولين .. أحمد موسى يتساءل: كيف تم اصطياد قادة الصف الأول في إيران دفعة واحدة؟
8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل
قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 1-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في أول تعاملات له صباح اليوم الأحد الموافق 1-3-2026 داخل محلات الصاغة.

استقرار المعدن الأصفر

وشهد المعدن الأصفر حالة من الهدوء النسبي وسط حالة من الترقب بالتوازي مع بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

سعر الذهب

ارتفاع الذهب

وتسبب الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني في إصابة البورصات العالمية بحالة من التراجع والترقب و تصاعد سعر الذهب عالميا.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب بمعدلات غير مسبوقة مسجلًا زيادة وصلت لـ 325 جنيه على الأقل .

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 7325 جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8371 جنيه للشراء و 8257 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو  7674 جنيه للشراء و 7569 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 7325 جنيه للشراء و7225 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وص سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6278 جنيه للشراء و 6193 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 58.6 ألف جنيه للشراء و 57.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5280 دولار للشراء و 5287 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 22 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

توفيق عكاشة - الهجوم على إيران

الهجوم على إيران توقعه توفيق عكاشة.. ويكشف سر تنبؤه بالأحداث

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد أسرة شهد تتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الاتهامات

بعد ثبوت براءتها في قضية مقتل عروس بورسعيد.. تحرك رسمي من أسرة شهد

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد العزيز الحكيم في المقطم

د. أحمد معبد في ملتقى الأزهر

أحمد معبد في ملتقى الأزهر : الطعن في السنة طعنٌ ببيان القرآن وأحكامه

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

أحمد معبد عبدالكريم: بدون السنة لن نعرف أحكام الإسلام

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد