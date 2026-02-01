انتصرنا بالروح.. أول تعليق من مدرب ريال مدريد بعد الفوز على فاليكانو

علق ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على فوز فريقه على رايو فاليكانو، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا ومثيرًا على حساب نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

وقال أربيلوا، في تصريحات عقب المباراة: “الفوز جاء بفضل الروح القتالية للاعبين، جماهير الملكي لعبت دورًا حاسمًا فى تحفيز الفريق للخروج بالنقاط الثلاث، خاصة أمام منافس عنيد يجيد إغلاق المساحات”.

وتابع: “الانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في توقيت مهم من الموسم، ولابد من البناء على هذه النتيجة ومواصلة العمل بثقة خلال المباريات المقبلة”.

وأضاف: “ضغط المباريات في الفترة الماضية حال دون تنفيذ حصص تدريبية مكثفة، الفريق خاض عددًا كبيرًا من المواجهات مقارنة بعدد التدريبات، والتي اقتصرت في معظمها على الاستشفاء أو التحضير السريع”.

واختتم أن الفترة المقبلة ستشهد فرصة أفضل للعمل مع اللاعبين، بهدف تطوير الأداء الفردي والجماعي، والاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني.