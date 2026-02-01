السوشيال ميديا تقوم بتشكيل قرارات الكرة على كافة المستويات | تقرير

تعد السوشيال ميديا لاعب أساسي في كرة القدم الحديثة حيث يتفاعل الجمهور والأوساط الإعلامية والرياضية تجاه أي موقف يحدث في ذات الوقت فهي تنتشر بسرعة جنونية وتحصد تفاعلا كبيرا.

هجوم كبير علي المدير الفني لمنتخب مصر

فعلي سبيل المثال واجه المدير الفني لمنتخب مصر الاول هجوما كبيرا بعد خروج الفراعنة من دور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد أداء الفراعنة.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي أن قلة أيام الراحة وكثرة التنقلات هي سبب الخسارة واتهم البعض بطريقة غير مباشرة علي أنهم يهاجمون ويقللون من شأن المنتخب الأمر الذي فتح باب الأنتقادات علي المستويين الإعلامي والرياضي إضافة الي مواقع السوشيال ميديا.

كهربا يبصق علي جماهير الزمالك

وفي نفس السياق تعرض كهربا لانتقادات حادة من جماهير نادي الزمالك في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية ووجه جمهور الفارس الأبيض الهتافات الغاضبة له بعد الأداء غير المرضي في المباراة ورد كهربا بالبصق تجاه المدرجات مما قوبل بموجة كبيرة من الغضب والأنتقادات والأنتشار عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما زاد الضغط علي إدارة الفريق .

وأدركت إدارة ميت عقبة هذا الخطأ الفادح فقامت بإصدار قرارات تأديبية تجاهه حيث علقت اللاعب من المشاركة مع الفريق إلي أشعار اخر وغرمته 300 ألف جنيه.

بهذا التصرف أضاع كهربا فرص المشاركة مع الزمالك في العديد من المباريات.

كرستيانو رونالدو يزيح زجاجتيين مياة غازية من أمامه

وعلي الصعيد العالمي أنتشر مقطع فيديو قصير لنجم المنتخب البرتغال وفريق النصر الحالي يظهر في المؤتمر الصحفي من بطولة يورو قبل لقاء البرتغال والمجر وأمامة زجاجتين من مشروب المياة الغازية وانتهي به الامر بأزاحة الزجاجتين بعيدا ورفع زجاجة الماء وقال بصوت واضح أشربوا الماء.

مما قوبل بحالة من التعجب من متابعيه علي مواقع التواصل الإجتماعي لتنخفض أسهم الشركة بنسبة 1.6 ف المئة وقدرت خسائر الشركة نحو 4 مليار دولار للقيمة التسويقية للشركة من العام ذاته