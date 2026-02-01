قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
رياضة

السوشيال ميديا تقوم بتشكيل قرارات الكرة على كافة المستويات | تقرير

حسام حسن
حسام حسن
القسم الرياضة

تعد السوشيال ميديا لاعب أساسي في كرة القدم الحديثة حيث يتفاعل الجمهور والأوساط الإعلامية والرياضية  تجاه أي موقف يحدث في ذات الوقت فهي تنتشر بسرعة جنونية وتحصد تفاعلا كبيرا.

هجوم كبير علي المدير الفني لمنتخب مصر  

فعلي سبيل المثال واجه المدير الفني لمنتخب مصر الاول هجوما كبيرا بعد خروج الفراعنة من دور نصف النهائي من بطولة أمم  إفريقيا بعد أداء الفراعنة.

وقال المدير الفني في المؤتمر  الصحفي عقب الخسارة أمام منتخب السنغال في الدور نصف النهائي  أن قلة أيام الراحة وكثرة التنقلات هي سبب الخسارة  واتهم البعض بطريقة غير مباشرة  علي أنهم يهاجمون ويقللون من شأن المنتخب الأمر الذي فتح باب الأنتقادات علي المستويين الإعلامي والرياضي  إضافة الي مواقع السوشيال ميديا.

كهربا يبصق علي جماهير الزمالك

وفي نفس السياق تعرض كهربا لانتقادات حادة من جماهير نادي الزمالك في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية ووجه جمهور الفارس الأبيض  الهتافات الغاضبة له بعد الأداء غير المرضي في المباراة ورد كهربا بالبصق تجاه المدرجات مما قوبل بموجة كبيرة من الغضب والأنتقادات  والأنتشار عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما زاد الضغط علي إدارة  الفريق .

وأدركت إدارة ميت عقبة هذا الخطأ الفادح فقامت بإصدار قرارات تأديبية تجاهه حيث علقت اللاعب  من المشاركة مع الفريق إلي أشعار اخر وغرمته  300 ألف جنيه.

بهذا التصرف أضاع كهربا فرص المشاركة مع الزمالك في العديد من المباريات.

كرستيانو رونالدو يزيح زجاجتيين مياة غازية  من أمامه

وعلي الصعيد العالمي أنتشر مقطع فيديو  قصير لنجم المنتخب البرتغال وفريق النصر الحالي يظهر في المؤتمر الصحفي من بطولة يورو قبل لقاء البرتغال والمجر وأمامة زجاجتين من مشروب المياة  الغازية  وانتهي به الامر بأزاحة الزجاجتين بعيدا ورفع زجاجة الماء وقال بصوت واضح أشربوا الماء.

مما قوبل بحالة من التعجب من متابعيه   علي مواقع التواصل الإجتماعي لتنخفض أسهم الشركة بنسبة 1.6 ف المئة وقدرت خسائر الشركة نحو 4 مليار دولار للقيمة التسويقية للشركة  من العام ذاته

رونالدو حسام حسن السوشيال ميديا

