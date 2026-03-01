نيقولا معوض: عمرو دياب نمبر وان في مصر والعرب ونفسي أشتغل مع أحمد عز

كشف الفنان نيقولا معوض، عن إعجابه بالفنان كريم عبد العزيز، قائلًا: "من أطيب وأنظف الناس في الوسط الفني، وفنان عظيم ومحب للمجال ويساعد العديد من الفنانين بالوسط الفني بشكل كبير".

وأضاف نيقولا معوض، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "استمتعت جدًا بالشغل مع كريم عبدالعزيز"، موضحًا أنه يتمنى خوض تجربة فنية في السينما أو الدراما من خلال العمل مع الفنان أحمد عز، مؤكدًا حبه الكبير له وشخصيته المحترمة، رغم أنه قابله مرة واحدة فقط، قائلًا: "أنا شوفته وقابلته مرة واحدة ومعرفوش شخصيًا لكن احب العمل معه، نظرًا لنجوميته الكبيرة".

وعن أغانيه المفضلة، أشار نيقولا معوض إلى أن محب وعاشق لأغاني الفنان والنجم عمرو دياب، قائلًا: "نمبر وان هو عمرو دياب في مصر والعرب"، كما أعرب عن إعجابه بصوت الفنان اللبناني وائل كفوري، مؤكدًا أن لكل منهما تميز خاص يضيف إلى أعمالهما قوة وجاذبية في عالم الغناء.