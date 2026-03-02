تصرف مثير من عبد لله السعيد و حسام عبد المجيد بعد فوز الزمالك على بيراميدز

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد الإعلامي سيف زاهر بموقف نجمي الزمالك بعد مشادتهم من مباراه سابقة وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك : الزمالك يطير الي النقطة رقم ٤٠ عبدالله و حسام عبد المجيد حاجه تمام و أجمل كلام، بعد التسجيل راح جري عليه و بلغة الكورة بيقوله انت اخويا واحنا حبايب، فوز الزمالك وسط الأزمات والمشاكل دي إنجاز كبير .

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.