إعلامي بعد فوز الزمالك على بيراميدز : الأبيض بيعمل "إعجاز"

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و علق الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه بموقع فيسبوك : " الزمالك بيعاني من إيقاف قيد ونقص فلوس ومستحقات متأخرة ، وبيع لاعبين في يناير لحل جزء من أزماته ، وأي متابع هيقول إن الزمالك هيكون مكانه في الـ 14 فريق اللي هيصارعوا من أجل البقاء، إلا إن اللي الزمالك بيعمله ده يسمى "إعجاز" علشان يكون متصدر الدوري بروح اللاعبين ومعتمد جمال وجون إدوارد وقبلهم كلهم جمهور الزمالك اللي رفض يسيب المركب تغرق وكان وقود النجاة.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60، من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي ، بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.