أخبار البلد

وزير البترول السابق يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

الديب أبوعلي

شارك المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، اليوم الجمعة، في انتخابات المرحلة الثانية لنقابة المهندسين، وذلك بمقر لجان الاقتراع باستاد القاهرة الدولي.

وأدلى "الملا" بصوته في العملية الانتخابية لاختيار النقيب العام للمهندسين من بين 19 مرشحا، بالإضافة إلى اختيار الأعضاء المكملين للمجلس الأعلى للنقابة، ورئيس النقابة الفرعية بالقاهرة في جولة الإعادة.

وحرص رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب على اتباع الإجراءات التنظيمية المقررة داخل المقر الانتخابي، من التحقق من بطاقة الرقم القومي وكارنيه العضوية الساري والتسجيل الإلكتروني قبل الإدلاء بصوته.

يذكر أن لجان التصويت في كافة المحافظات تشهد منذ الصباح توافدا من أعضاء الجمعية العمومية، وسط إشراف قضائي كامل، حيث يحق لنحو 956 ألف مهندس التصويت حتى إغلاق الصناديق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وزير البترول انتخابات المرحلة الثانية لنقابة المهندسين طارق الملا مجلس النواب انتخابات المهندسين نقابة المهندسين

