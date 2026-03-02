قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
رياضة

مفاجأة بشأن أزمة اللاعب أحمد حمدي مع الزمالك وسبب استبعاده

أحمد حمدي
أحمد حمدي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن أزمة اللاعب أحمد حمدي مع القلعة البيضاء.

الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. لا توجد مشكلة بين أحمد حمدي وإدارة الكرة وراء استبعاده في الفترة الماضية والإدارة أوقفت ملف التجديد من الأساس بسبب الأزمة المالية".

ويستعد نادي الزمالك لاستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأها مع معتمد جمال في بطولة الدوري المصري للابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد

يواجه فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.

أحمد حمدي الزمالك

