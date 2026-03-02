مفاجأة بشأن أزمة اللاعب أحمد حمدي مع الزمالك وسبب استبعاده

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن أزمة اللاعب أحمد حمدي مع القلعة البيضاء.

الزمالك

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. لا توجد مشكلة بين أحمد حمدي وإدارة الكرة وراء استبعاده في الفترة الماضية والإدارة أوقفت ملف التجديد من الأساس بسبب الأزمة المالية".

ويستعد نادي الزمالك لاستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأها مع معتمد جمال في بطولة الدوري المصري للابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد

يواجه فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.