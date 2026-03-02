علي معلول: حققت بطولات تاريخية مع الأهلي وغير نادم على الاحتراف الأوروبي

أكد التونسي علي معلول نجم الأهلي السابق على سعادته باللقب للمارد الأحمر واختاره رغم وجود العروض الأوروبية التي وصلت له.

وقال معلول في تصريحاته : النظام في الأهلي دائما معروف لكل اللاعبين ولا يمكنك الأبتعاد عنه وهذا مريح للقائد واللاعبين.

وأوضح : كان لدى فرصة للاحتراف الأوروبي لكن اخترت النادي الأهلي وعملت معهم تاريخ كبير وشاركت في بطولات يحلم بها أي لاعب وحققت بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات وشاركت في كأس العالم للأندية.

وأكمل : ربما لو احترفت في أوروبا لما حققت البطولات التي حصدتها مع الأهلي خلال 9 سنوات توجت بـ 24 لقب منهم 4 دوري أبطال إفريقيا وهذا رقم ليس سهلا على لاعب كرة قدم

وأختتم معلول تصريحات : غير نادم على عدم الاحتراف الأوروبي وحصدت عدد كبير من البطولات مع الأهلي بصعب على أي لاعب تحقيق مثلهم.