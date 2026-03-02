قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي معلول: حققت بطولات تاريخية مع الأهلي وغير نادم على الاحتراف الأوروبي

علي معلول
علي معلول
عبدالله هشام

أكد التونسي علي معلول نجم الأهلي السابق على سعادته باللقب للمارد الأحمر واختاره رغم وجود العروض الأوروبية التي وصلت له.

وقال معلول في تصريحاته : النظام في الأهلي دائما معروف لكل اللاعبين ولا يمكنك الأبتعاد عنه وهذا مريح للقائد واللاعبين.

وأوضح : كان لدى فرصة للاحتراف الأوروبي لكن اخترت النادي الأهلي وعملت معهم تاريخ كبير وشاركت في بطولات يحلم بها أي لاعب وحققت بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات وشاركت في كأس العالم للأندية.

وأكمل : ربما لو احترفت في أوروبا لما حققت البطولات التي حصدتها مع الأهلي خلال 9 سنوات توجت بـ 24 لقب منهم 4 دوري أبطال إفريقيا وهذا رقم ليس سهلا على لاعب كرة قدم 

وأختتم معلول تصريحات : غير نادم على عدم الاحتراف الأوروبي وحصدت عدد كبير من البطولات مع الأهلي بصعب على أي لاعب تحقيق مثلهم.

علي معلول الأهلي النادي الأهلي فريق الاهلي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

ترشيحاتنا

دعاء المطر

دعاء المطر مستجاب.. ملاذ المؤمن في ليالي الشتاء الباردة

بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة

بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الأولى بالرعاية

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم استعمال الغرغرة العلاجية وتذوق الطعام في نهار رمضان

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد