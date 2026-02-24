قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزاد علني لبيع السيارات في هذا الموعد.. أرخص 5 موديلات سيدان صينية في مصر..ماذا تقدم تويوتا bZ 2026 الجديدة ؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة
تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أبرز 5 سيارات سيدان 2026 في مصر.. الأولى بأرخص سعر
يضم السوق المصري عددا كبيرا من سيارات السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الأبعاد المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة المناسبة، إلى جانب باقة من التجهيزات الفنية والتقنية حسب كل إصدار وفئة.

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
يعد انفجار إطار السيارة من المواقف المفاجئة والخطرة، خصوصا عند السير بسرعات عالية، طريقة تصرف السائق في الثواني الأولى قد تصنع الفارق بين موقف يمكن السيطرة عليه وحادث خطير.


أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏
شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.


ماذا تقدم تويوتا bZ 2026 الجديدة وكم سعرها عالميًا؟
كشفت تويوتا عن النسخة الجديدة من bZ وودلاند موديل 2026، ضمن خطط توسيع نطاق سياراتها الكهربائية عالميًا، وينتمي الطراز إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تصميم يحمل ملامح عصرية واضحة، إلى جانب قدرات فنية عالية الأداء.

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز وجودها في السوق السعودي، عبر مجموعة من الطرازات المتنوعة، من بينها السيارة ASX موديل 2026 التي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

الوحش الصيني يستعد للانطلاق.. شيري KP31 بتصميم رياضي وقدرات قوية| صور
تستعد شيري لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها عبر تقديم طراز KP31، وهو مشروع بيك أب جديد يُنتظر طرحه عالميًا خلال عام 2026، على أن تكون الانطلاقة الأولى من السوق الأسترالي في الربع الأخير من العام ذاته. 

9 مارس مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية.. تفاصيل
علنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ومركبات لعدد من الجهات الحكومية ، منها شركة النصر للتصدير والاستيراد، محافظة القاهرة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، محافظة الجيزة، مديرية

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أحدث أسعار السيارات أخبار السيارات اليوم أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات في السوق المصري أسعار السيارات في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

الأهلي

دروجبا: الأهلي محتاج للتعاقد مع مدافعين.. ولم نرى أي بصمات لكامويش

منتخب اليد

منتخب اليد يواجه ألمانيا وأيسلندا وديا استعدادا لبطولة العالم

شهاب الدين

فراقك صعب عليا .. شهاب الدين أحمد ينعى والده بكلمات مؤثرة

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد