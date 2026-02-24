مزاد علني لبيع السيارات في هذا الموعد.. أرخص 5 موديلات سيدان صينية في مصر..ماذا تقدم تويوتا bZ 2026 الجديدة ؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أبرز 5 سيارات سيدان 2026 في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري عددا كبيرا من سيارات السيدان، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الأبعاد المتقاربة نسبيًا، بالإضافة إلى المساحة المناسبة، إلى جانب باقة من التجهيزات الفنية والتقنية حسب كل إصدار وفئة.

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

يعد انفجار إطار السيارة من المواقف المفاجئة والخطرة، خصوصا عند السير بسرعات عالية، طريقة تصرف السائق في الثواني الأولى قد تصنع الفارق بين موقف يمكن السيطرة عليه وحادث خطير.



أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



ماذا تقدم تويوتا bZ 2026 الجديدة وكم سعرها عالميًا؟

كشفت تويوتا عن النسخة الجديدة من bZ وودلاند موديل 2026، ضمن خطط توسيع نطاق سياراتها الكهربائية عالميًا، وينتمي الطراز إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تصميم يحمل ملامح عصرية واضحة، إلى جانب قدرات فنية عالية الأداء.

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز وجودها في السوق السعودي، عبر مجموعة من الطرازات المتنوعة، من بينها السيارة ASX موديل 2026 التي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

الوحش الصيني يستعد للانطلاق.. شيري KP31 بتصميم رياضي وقدرات قوية| صور

تستعد شيري لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها عبر تقديم طراز KP31، وهو مشروع بيك أب جديد يُنتظر طرحه عالميًا خلال عام 2026، على أن تكون الانطلاقة الأولى من السوق الأسترالي في الربع الأخير من العام ذاته.

9 مارس مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية.. تفاصيل

علنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات ومركبات لعدد من الجهات الحكومية ، منها شركة النصر للتصدير والاستيراد، محافظة القاهرة، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، محافظة الجيزة، مديرية