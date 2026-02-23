قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقوة 5.1 ريختر.. زلزال يضرب منطقة صينية
السلطات الأوكرانية: 8 قتلى بهجمات روسية على مناطق متفرقة
بين صمت الشباك وضجيج الانتقادات.. ماذا يحدث لمحمد صلاح في ليفربول؟
مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
الرئيس الإيراني: ملتزمون بالسلام.. ومستعدون لأي سيناريو محتمل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة اليوم في الدوري
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية
العد التنازلي بدأ.. تشغيل محطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تقدم CLA 250 الكهربائية الجديدة.. أبرز 5 سيارات في مصر تحت 800 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 57 ألف ريال.. أرخص هاتشباك من سوزوكي في السعودية
تقدم سوزوكي طراز سويفت باعتباره الأقل سعرًا ضمن فئة الهاتشباك ضمن تشكيلتها داخل السوق السعودي للعام 2026، ويأتي الطراز عبر فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات، مع سعر يبدأ من 57,385 ريال سعودي للفئة الأولى.

20 نسخة وبهذا السعر.. ريوجي تخطف أنظار محبي السيارات الكلاسيكية| صور
استطاعت Mitsuoka أن تخطف أنظار محبي عالم السيارات الكلاسيكية، بعد أن كشفت عن تفاصيل تتعلق بنسختها الجديدة ذات الانتاج المحدود صاحبة اللقب ريوجي Ryugi، والتي تستند على قاعدة تويوتا كورولا.

أبرز 5 سيارات تحت 800 ألف جنيه في مصر.. بالأسعار
يضم السوق المصري باقة من السيارات الجديدة ضمن موديلات 2026، والتي تختلف بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار.

بمدى 674 كم.. مرسيدس تقدم CLA 250 الكهربائية الجديدة
كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الكهربائية من طراز مرسيدس CLA 250، الذي ينتمي إلى فئة السيدان المدمجة ذات الطابع الرياضي مع منظومة دفع كهربائية بالكامل. 

المواصفات الكاملة للوحش الصيني BYD ليوبارد 8.. صور
تدخل BYD ساحة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم عبر طراز BYD ليوبارد 8، الذي يعتمد على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع رباعي عالي الأداء.

ماذا تقدم ميتسوبيشي سبيس ستار.. وكم سعرها في السعودية؟
تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار وعناصر التصميم، ومنها النسخة سبيس ستار والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر 2026 أسعار السيارات موديل 2026 أسعار السيارات في السعودية أخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

الفيزا

أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها

ترشيحاتنا

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

البترول: مباحثات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف للذهب والمعادن

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

الفضة

الفضة ترتفع 13% محليًا و9% عالميًا بسبب التوترات في المنطقة

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد