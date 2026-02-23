أخبار السيارات| مرسيدس تقدم CLA 250 الكهربائية الجديدة.. أبرز 5 سيارات في مصر تحت 800 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تبدأ من 57 ألف ريال.. أرخص هاتشباك من سوزوكي في السعودية

تقدم سوزوكي طراز سويفت باعتباره الأقل سعرًا ضمن فئة الهاتشباك ضمن تشكيلتها داخل السوق السعودي للعام 2026، ويأتي الطراز عبر فئتين مختلفتين من حيث التجهيزات، مع سعر يبدأ من 57,385 ريال سعودي للفئة الأولى.

20 نسخة وبهذا السعر.. ريوجي تخطف أنظار محبي السيارات الكلاسيكية| صور

استطاعت Mitsuoka أن تخطف أنظار محبي عالم السيارات الكلاسيكية، بعد أن كشفت عن تفاصيل تتعلق بنسختها الجديدة ذات الانتاج المحدود صاحبة اللقب ريوجي Ryugi، والتي تستند على قاعدة تويوتا كورولا.

أبرز 5 سيارات تحت 800 ألف جنيه في مصر.. بالأسعار

يضم السوق المصري باقة من السيارات الجديدة ضمن موديلات 2026، والتي تختلف بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار.

بمدى 674 كم.. مرسيدس تقدم CLA 250 الكهربائية الجديدة

كشفت مرسيدس بنز عن تقديم النسخة الكهربائية من طراز مرسيدس CLA 250، الذي ينتمي إلى فئة السيدان المدمجة ذات الطابع الرياضي مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

المواصفات الكاملة للوحش الصيني BYD ليوبارد 8.. صور

تدخل BYD ساحة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم عبر طراز BYD ليوبارد 8، الذي يعتمد على نظام دفع هجين يجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين موزعين على المحورين الأمامي والخلفي، ما يوفر نظام دفع رباعي عالي الأداء.

ماذا تقدم ميتسوبيشي سبيس ستار.. وكم سعرها في السعودية؟

تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار وعناصر التصميم، ومنها النسخة سبيس ستار والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.