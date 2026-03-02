تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد منافسه خيتافي اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق في صدارة الليجا مع برشلونة، لكن خيتافي سيحاول تعقيد الحسابات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

وتقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ألفارو كاريراس - ألابا - أنطونيو روديجر - ألكسندر أرنولد.

الوسط: إبراهيم دياز - تشواميني - أردا جولر - فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا.

يدخل الريال اللقاء وهو في وصافة الترتيب برصيد 60 نقطة، بعدما حقق 19 فوزًا مقابل 3 تعادلات و3 هزائم فقط، ويواصل الضغط على المتصدر في سباق اللقب.

ويعيش الفريق الملكي فترة مميزة محليًا، بعدما خرج منتصرًا في أربع من آخر خمس مباريات، ما يعكس استقرارًا واضحًا في الأداء والنتائج.

في المقابل، يتواجد خيتافي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات مقابل 12 خسارة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق المسابقة لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.