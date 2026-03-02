من ريال مدريد إلى نهائي كاراباو.. شهر حاسم ينتظر مرموش

يستعد عمر مرموش نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف مانشستر سيتي لخوض شهر مارس الذي يحمل طابعا استثنائيا في مشوار الفريق هذا الموسم في ظل جدول مزدحم بالمواجهات القوية محليا وأوروبيا، قد يكون حاسما في رسم ملامح الموسم السماوي.

قمة أوروبية مرتقبة أمام ريال مدريد

تتجه الأنظار إلى الصدام المنتظر بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة باتت تتكرر في السنوات الأخيرة وتحمل دائمًا طابع الإثارة والندية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 11 مارس 2026، على أن يُلعب لقاء الإياب يوم 17 من الشهر ذاته، في مواجهتين تمثلان اختبارًا حقيقيًا لطموحات السيتي القارية.

تحدي جديد في كأس الاتحاد الإنجليزي

على الصعيد المحلي يخوض السيتي مواجهة مهمة أمام نيوكاسل يونايتد ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 مارس 2026.

ويسعى الفريق لمواصلة مشواره في البطولة الأعرق انجليزيا خاصة في ظل رغبته بالمنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم.

وفي إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تنتظر مانشستر سيتي مواجهتان لا تقلان أهمية الأولى أمام نوتنجهام فورست يوم 4 مارس والثانية أمام وست هام يونايتد يوم 14 مارس.

وتأتي هاتان المباراتان في توقيت حساس من عمر المسابقة، حيث يسعى الفريق للحفاظ على حظوظه في سباق الصدارة وعدم إهدار أي نقاط.

فرصة لحصد أول الألقاب في كاراباو

ويبلغ الزخم ذروته يوم 22 مارس 2026 عندما يلتقي السيتي مع أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (كاراباو).

وتعد المباراة فرصة ذهبية أمام عمر مرموش من أجل التتويج بأول ألقابه بقميص مانشستر سيتي ومنح موسمه دفعة معنوية كبيرة في محطة مفصلية.

شهر يرسم ملامح الموسم

بهذا البرنامج المكثف يخوض مانشستر سيتي اختبارا حقيقيا على أكثر من جبهة، بين طموحات أوروبا وضغوط المنافسة المحلية.

وسيكون شهر مارس بمثابة مقياس واضح لقدرة الفريق على التعامل مع ضغط المباريات الكبرى فيما تتجه الأنظار نحو مرموش لتقديم الإضافة المنتظرة في اللحظات الحاسمة.