إعلامي يكشف مفاجأة بشأن توقيع أحمد حمدي لـ ناد جديد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن صفقة جديدة تنتظر اللاعب أحمد حمدي نجم الزمالك.

أحمد حمدي

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مفاجاة ... أحمد حمدي لاعب الزمالك وقع لنادي أخر".

ومن المرجح أن يكون النادي الأخر هو نادي مصري "بيراميدز" ، حسب تصريحاته.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن أسباب استبعاد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية "سألنا في الزمالك عن أسباب استبعاد أحمد حمدي وعدم مشاركته مع الفريق وقالوا إن معتمد جمال استبعد اللاعب بسبب أدائه المتراجع وكذلك غضبه بسبب الاستبعاد من أي مباراة وهذه أسباب كانت وراء استبعاده من المباريات بقرار من معتمد جمال".

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.