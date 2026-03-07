قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جراحة بالأمعاء .. مى عز الدين تغادر المستشفى وتستكمل علاجها بالمنزل
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن توقيع أحمد حمدي لـ ناد جديد

أحمد حمدي
أحمد حمدي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن صفقة جديدة تنتظر اللاعب أحمد حمدي نجم الزمالك.

أحمد حمدي 

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مفاجاة ... أحمد حمدي لاعب الزمالك وقع لنادي أخر". 

ومن المرجح أن يكون النادي الأخر هو نادي مصري "بيراميدز" ، حسب تصريحاته. 

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن أسباب استبعاد  أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية "سألنا في الزمالك عن أسباب استبعاد أحمد حمدي وعدم مشاركته مع الفريق وقالوا إن معتمد جمال استبعد اللاعب بسبب أدائه المتراجع وكذلك غضبه بسبب الاستبعاد من أي مباراة وهذه أسباب كانت وراء استبعاده من المباريات بقرار من معتمد جمال".

وينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

أحمد حمدي الزمالك الاهلي مهيب عبد الهادي

