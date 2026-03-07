محمود مسلم : أنا أهلاوي معجون بحب الأهلى.. وأرفض مشاهدة القمة في الملعب

كشف الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، عن انتمائه وعشقه للنادى الأهلى ورفضه الذهاب للملعب وقت مباراة القمة.



وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"أحب الاهلى وأعشقه منذ الصغر وسعيد بحبى للأهلى رغم المشاكل اللى بيعملها الاهلى، بروح الملعب أحيانا في بعض المباريات المحلية والافريقية ولكن مباراة الاهلى والزمالك لا افضل شاهدتها في الملعب".



ويضيف :"عملت فترة في الكورة والملاعب وكتبت مقال بتشجيع من الناقد الرياضى الكبير محمد معروف ، لا أحب مشاهدة المباريات مع أي زملكاوي عشان جو المؤامرة وعندى أخويا مهندس ومجنون زمالك "

وتابع :"لازم بردو نحترم فريق الزمالك ونقدر أداءه في الملعب رغم كل ظروفه".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.