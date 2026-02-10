قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: تخصيص 40 ألف كم من الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة لجذب المستثمرين
عاجل | إندونيسيا: جاهزون لنشر آلاف الجنود في غزة
وزير الخارجية: أكدنا رفض مصر للإجراءات الأحادية أعالى نهر النيل
الكرملين يعلق على دعوة ماكرون للإتحاد الأوروبي لإستئناف الحوار مع روسيا
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية أعالي نهر النيل وتعزز التعاون مع السنغال
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
محافظات

محافظ الغربية يوجّه بحملة عاجلة على مخابز أبيار ومنية أبيار استجابة لشكاوى الأهالي

الغربية أحمد علي

في استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن عدد من مخابز الخبز المدعم، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية عاجلة على مخابز قرية أبيار وقرية منية أبيار التابعتين لمركز كفر الزيات، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قامت الجهات الرقابية المختصة بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم بنطاق قريتي أبيار ومنية أبيار مركز كفر الزيات، وذلك لمتابعة الالتزام بالأوزان القانونية والمواصفات التموينية وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال الحملة في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضر لمخبز بقرية أبيار لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا، وضبط مخبز آخر بنفس القرية لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات، كما تم تحرير محضر لمخبز لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لمخبزين آخرين لعدم وجود لوحات التشغيل القانونية.

وفيما يخص سلامة الغذاء، قامت لجان سلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر لنقص الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 10 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.

تحسين خدمات علاجية 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة على المخابز بكافة القرى والمراكز، مشددًا على أن أي شكوى يتقدم بها المواطن يتم التعامل معها فورًا وبحسم، حفاظًا على جودة الخبز المدعم وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومؤكدًا أن صوت المواطن محل اهتمام حقيقي والتحرك السريع هو عنوان المرحلة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مخابز ردع مخالفين قانونيا حملات رقابية

