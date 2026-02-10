محافظ الغربية يوجّه بحملة عاجلة على مخابز أبيار ومنية أبيار استجابة لشكاوى الأهالي

في استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين الواردة بشأن عدد من مخابز الخبز المدعم، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بسرعة التحرك وتنفيذ حملة رقابية عاجلة على مخابز قرية أبيار وقرية منية أبيار التابعتين لمركز كفر الزيات، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، قامت الجهات الرقابية المختصة بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على مخابز الخبز المدعم بنطاق قريتي أبيار ومنية أبيار مركز كفر الزيات، وذلك لمتابعة الالتزام بالأوزان القانونية والمواصفات التموينية وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت أعمال الحملة في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضر لمخبز بقرية أبيار لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا، وضبط مخبز آخر بنفس القرية لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 9 جرامات، كما تم تحرير محضر لمخبز لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لمخبزين آخرين لعدم وجود لوحات التشغيل القانونية.

وفيما يخص سلامة الغذاء، قامت لجان سلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر لنقص الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 10 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.

تحسين خدمات علاجية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة على المخابز بكافة القرى والمراكز، مشددًا على أن أي شكوى يتقدم بها المواطن يتم التعامل معها فورًا وبحسم، حفاظًا على جودة الخبز المدعم وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومؤكدًا أن صوت المواطن محل اهتمام حقيقي والتحرك السريع هو عنوان المرحلة.