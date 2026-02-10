قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد إصابة طفلة بشرخ في الجمجمة بسبب إلقاء أنبوبة من شرفة بالغربية.. قانون العقوبات يوضح المسؤولية الجنائية

بعد إصابة طفلة بشرخ في الجمجمة بسبب إلقاء أنبوبة من شرفة بالغربية.. قانون العقوبات يوضح المسؤولية الجنائية
بعد إصابة طفلة بشرخ في الجمجمة بسبب إلقاء أنبوبة من شرفة بالغربية.. قانون العقوبات يوضح المسؤولية الجنائية
ياسمين القصاص

يعد فيديو واقعة الأنبوبة أحد المقاطع المصورة التي حملت رسالة شديدة اللهجة والقسوة لكل من يستهينون بخطورة التصرفات اليومية غير المحسوبة، لما تضمنه من مشاهد مأساوية تعكس حجم الإهمال الذي قد يؤدي إلى كوارث إنسانية. 

وتعود تفاصيل القصة إلى نشوب خلاف بين ربة منزل وزوجها، حيث طلبت منه تغيير أسطوانة الغاز، إلا أنه رفض ذلك، فما كان منها إلا أن أقدمت على إلقاء الأنبوبة من شرفة المنزل، لتسقط مباشرة على رأس سيدة كانت تسير في الشارع برفقة ابنتها. 

وأسفر الحادث عن إصابة الطفلة بـ شرخ في الجمجمة، في مشهد بالغ القسوة، وثقته كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع، التي رصدت الواقعة كاملة منذ بدايتها وحتى لحظة وقوع الإصابة، في مشهد مأساوي صادم.

وفي هذا الصدد، تقول حنان سلامة، محامية حقوق المرأة، إن المادة (244) من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يتسبب في إصابة شخص أو جرحه نتيجة الإهمال أو الرعونة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة قدرها 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت سلامة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العقوبة تشدد لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة قدرها 300 جنيه، إذا ترتب على الحادث إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه، أو إذا ثبت أن الجاني كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث.

وأشارت سلامة: "كما ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص أو أكثر". 

واختتمت حديثها: "الواقعة تعد من قبيل جريمة الإصابة الخطأ، لانتفاء القصد الجنائي، إذ ثبت أن السيدة التي قامت بإلقاء الأنبوبة لم يكن لديها نية إحداث إصابة أو إلحاق أذى بالغير، ومع ذلك  فإن عدم توافر القصد الجنائي لا يعفيها من المساءلة أو المحاكمة القانونية، طالما ثبت أن الفعل وقع نتيجة إهمال أو عدم احتياط، وهو ما يُرتب المسؤولية الجنائية في جرائم الخطأ وفقا لأحكام القانون".

القبض على زوج صاحبة واقعة فيديو الأنبوبة

وتبين أن الطفلة المصابة كانت تعاني في الأصل من أزمة في النطق، وكانت والدتها في طريقها لاصطحابها إلى جلسة تخاطب، قبل أن تفاجأ بسقوط أسطوانة الغاز على رأس طفلتها التي لم يتجاوز عمرها عاما وثلاثة أشهر، ما أدى إلى إصابتها بشرخ في الجمجمة. 

كما لم تسلم الأم من الإصابة، حيث ارتطمت الأنبوبة برأسها وأسقطتها أرضا، بينما كانت تحمل طفلتها بين ذراعيها، ما ضاعف من خطورة الموقف وحجم الإصابات.

تفاصيل واقعة فيديو الأنبوبة

وأكدت التفاصيل أن الطفلة تعرضت لإصابة بالغة تمثلت في شرخ بالجمجمة نتيجة سقوط الأنبوبة عليها، في واقعة تعود أسبابها إلى قيام ربة منزل بإلقاء أسطوانة الغاز من شرفة منزلها دون التأكد من خلو الشارع أو الانتباه لما قد يترتب على هذا التصرف من عواقب خطيرة.

وجسدت الواقعة صورة واضحة للإهمال الجسيم، الذي دفع ثمنه طفل بريء لا ذنب له، خاصة وأنه كان يعاني مسبقا من مشكلة في الحديث، لتضاف إلى معاناته إصابة خطيرة في الرأس.

الواقعة في محافظة الغربية

وعقب صدور تقرير المستشفى وتقرير الطب الشرعي، اللذين أفادا بإصابة الطفلة بشرخ في الجمجمة، قامت أسرة الطفلة بتحرير محضر رسمي ضد المتسببين في الواقعة. 

وعلى إثر ذلك، تم ضبط زوج المتهمة على ذمة التحقيقات، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة وزارة الداخلية بمحافظة الغربية جهودها لضبط السيدة المتهمة، بطلة واقعة فيديو الأنبوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

والجدير بالذكر، أن ظهرت رواية أخرى لهذه الواقعة من خلال تعليقات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن سيارة لتوزيع أنابيب الغاز كانت متوقفة في الشارع، وأن السيناريو المحتمل هو قيام السيدة بإلقاء الأنبوبة بقصد تسليمها لعامل الأنابيب لاستبدالها، وهو ما يعد تصرفا ينطوي على قدر أكبر من الإهمال وعدم الاحتياط.

جرائم جرائم الغربية أنبوبة غاز شرخ الجمجمة إصابة طفلة إصابة طفلة وأمها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

رفع اشغالات

لليوم الثاني.. محافظة الجيزة تواصل إعادة الانضباط بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

مروة يسري

جنايات الإسكندرية: براءة "مروة يسري" في قضية غسيل الأموال

محافظ كفر الشيخ

600 طن يوميا .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة | صور

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد