عباس شومان: لجان الفتوى تعمل في عواصم المحافظات حتى أذان المغرب من بداية رمضان

قال الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه بالتنسيق مع مجمع البحوث تقرر أن تعمل لجان الفتوى بعواصم المحافظات إلى أذان المغرب بداية من رمضان.

وأكد الدكتور محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صفاء النية وإخلاصها لله تعالى يمثلان الركيزة الأساسية لقبول الأعمال، محذرًا من أن غياب الإخلاص قد يؤدي إلى ضياع ثواب الصيام والقيام وباقي العبادات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الأدهم، خلال لقاء تلفزيوني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح في حديثه الشريف أن أول من يُساق إلى النار ثلاثة أشخاص: رجل استشهد في سبيل الله، ورجل طلب العلم وعلَّمه للناس، ورجل أنفق أمواله في سبيل الله، وذلك بسبب عدم إخلاصهم النية لله، وإنما سعوا إلى الرياء وطلب مدح الناس، حيث ورد في الحديث: «ليقال وقد قيل»، أي أنهم نالوا ما أرادوه من سمعة بين الناس، لكنهم خسروا الأجر في الآخرة.

وشدد أمين الفتوى على أهمية أن تكون أعمال الصيام والقيام وتلاوة القرآن خالصة لوجه الله تعالى، بعيدًا عن طلب رضا الناس أو نيل الثناء منهم، داعيًا الله أن يجعل الجميع من أصحاب النيات الصادقة